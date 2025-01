Aggressione a tifosi Sorrento su treno della Circumvesuviana

agenzia

Lancio di sassi e fumogeni. La polizia contiene i disordini

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 26 GEN – Lancio di pietre, bottiglie, bastoni ed altri oggetti contro i vetri del treno, con fumogeni accesi e gettati all’interno del convoglio: ci sono stati momenti di paura questa sera, attorno alle 20.10, alla stazione della Circumvesiana di via Nocera, a Castellammare di Stabia. Ad entrare in azione alcune decine di persone, molte con i volti travisati. Obiettivo del raid sarebbe stato un gruppo di tifosi del Sorrento di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Torre del Greco, dove gli ospiti hanno sconfitto per 2-0 la Turris, in una partita del campionato di serie C. Pur con evidenti danni alla struttura e ai finestrini, il treno – che in via straordinaria era stato fatto fermare alla stazione di Torre del Greco, per recuperare i tifosi all’uscita dello stadio ‘Liguori’ – è riuscito a ripartire e a raggiungere la stazione di Sorrento. Da quanto si apprende vi sarebbero un paio di feriti tra i supporters che occupavano il convoglio, ma nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo la partita persa dalla squadra di casa la tensione tra le opposte tifoserie è subito salita alle stelle, ma le forze di polizia sono riuscite ad evitare contatti e, anche in seguito, hanno impedito che la situazione degenerasse. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, costantemente informato dell’evolversi della situazione, ringrazia le forze dell’ordine per il loro “tempestivo e risolutivo” intervento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA