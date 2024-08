Anche la Toscana ricorre alla Consulta contro l’autonomia

agenzia

Ricorso sarà illustrato domani dal governatore Giani

FIRENZE, 21 AGO – Anche la Regione Toscana ricorre alla Corte costituzionale contro il Governo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n.86 del 2024, concernente le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che “a presentare il ricorso sarà il presidente Eugenio Giani in una conferenza stampa che si terrà domani a Firenze.

