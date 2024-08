Bimbo annegato: svolta autopsia, domani i funerali

agenzia

A Castellammare di Stabia, alle 9 in una chiesa in zona Scanzano

CASTELLAMMARE DI STABIA, 18 AGO – Si svolgeranno domani, lunedì 19 agosto, nella chiesa del Santissimo Salvatore nella zona di Scanzano a Castellammare di Stabia, a partire dalle ore 9, i funerali di Giuseppe Grieco, il bambino di sette anni morto annegato nella piscina dell’agriturismo Castanito di Vico Equense nella giornata di Ferragosto. Presso l’obitorio dell’ospedale San Leonardo si è svolta l’autopsia disposta dal magistrato della Procura di Torre Annunziata, che sul caso ha aperto un fascicolo – al momento contro ignoti – con l’ipotesi di omicidio colposo. Gli esiti dell’esame autoptico, che saranno resi noti nelle prossime settimane, serviranno a sciogliere i dubbi legati alla tragedia, a cominciare dalle possibili cause del decesso. Il ragazzino, che sapeva nuotare, sarebbe stato notato rigido e immobile in acqua poco dopo essersi tuffato e, nonostante gli immediati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, non avrebbe mai ripreso coscienza. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Sorrento, non escludono alcuna pista, compresa quella di un possibile malore avvenuto nell’immediatezza dell’ingresso del piccolo nella piscina dell’agriturismo, piscina che è stata posta sotto sequestro.

