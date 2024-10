Blitz di finanza e polizia negli uffici del Comune di Pesaro

agenzia

Verifiche nell'inchiesta su affidamenti della precedente giunta

PESARO, 10 OTT – Blitz della finanza e della polizia di Stato a Pesaro presso palazzo Mosca (uffici dell’assessorato alla Cultura) e in Comune stamattina intorno alle ore 9. L’operazione delle forze dell’ordine – oggi sono intervenuti agenti e militari in borghese – nasce dall’inchiesta aperta su presunte irregolarità in affidamenti di interventi che riguarda la precedente amministrazione e due associazioni Opera Maestra e Stella Polare le quali, in tre anni, hanno ricevuto circa 600mila euro da parte del Comune. L’intervento odierno segue quello già eseguito, nelle settimane scorse, presso le abitazioni di Stefano Esposto (referente per le due associazioni) e Massimiliano Santini (coordinatore eventi del Comune che aveva rapporti con Esposto). Le forze dell’ordine, oggi, una volta nello stabile comunale, si sono recate e si trovano ancora nell’ufficio di Franco Arceci, ex capo di gabinetto della precedente amministrazione a guida Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, ora europarlamentare dem. Sugli accertamenti di oggi, interviene anche il centrodestra pesarese: “Il blitz di polizia e guardia di finanza in Comune è il naturale epilogo di una questione che abbiamo da tempo definito come il più grande scandalo amministrativo nella storia della città”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA