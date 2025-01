Blocco treni: Anlm-Cobas, messo in ginocchio Pronto intervento

agenzia

Russo, incidente può capitare ma tempi riparazione ora allungati

MILANO, 11 GEN – “Che un pantografo tiri giù una linea di alimentazione può capitare e oggettivamente l’operazione di ripristino è complessa. Il problema è che è stato messo in ginocchio il servizio di Pronto intervento con la conseguenza di allungare di molto i tempi di riparazione”: lo ha spiegato all’ANSA, Alberto Russo, portavoce nazionale dell’Anlm-Cobas (Assemblea nazionale lavoratori manutentori). “Noi abbiamo contestato con scioperi e manifestazioni indette insieme alla Cub la riorganizzazione del sistema di manutenzione applicato da Rfi dal 3 giugno 2024 – ha spiegato il sindacalista – che produce secondo noi problemi riguardanti l’operatività della rete e la sicurezza e la qualità della vita dei lavoratori”. “Le polemiche sui ritardi dei treni dell’ultimo anno – ha concluso Russo – sono state attribuite ai cantieri in parte dovuti al Pnrr. In realtà sono causati in gran parte dal peggioramento del Pronto intervento con evidenti ritardi nella riparazione dei normali danni che si producono sulla linea”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA