Bonus Natale, il governo elimina il requisito del coniuge: l’una tantum da 100 euro arriverà a 4,5 milioni di contribuenti

ECONOMIA

«Dal governo arrivano nuove misure per i lavoratori». Lo dichiara in una nota il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo a proposito del Bonus Natale l’una tantum di 100 euro che ora arriverà, con le tredicesime, a oltre due milioni di lavoratori dipendenti con reddito fino ai 28mila euro.. «Nel dettaglio viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno il bonus di 100 euro a Natale. Passeremo da poco più di un milione di contribuenti ad oltre quattro milioni e mezzo. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico».

«Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell’anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare», dice Leo.