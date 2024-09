Cada da tre metri e batte la testa in cantiere navale

agenzia

Falegname vittima di un incidente sul lavoro in Friuli

TRIESTE, 07 SET – Un uomo, di 69 anni, è rimasto ferito in maniera grave in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio a Cervignano (Udine). Lo riporta il sito del Messaggero Veneto precisando che l’incidente è avvenuto all’interno di un cantiere navale. L’uomo, residente a Cervignano, falegname, stava effettuando per conto di una ditta esterna un intervento di manutenzione quando, per cause che non sono state ancora accertate, è caduto da una piattaforma elevata che si trovava a un’altezza di tre metri, battendo la testa. L’uomo è stato subito soccorso; gli operatori sanitari del 118 lo hanno dapprima stabilizzato e poi portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’azienda sanitaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA