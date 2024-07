Camion a fuoco in A26, traffico bloccato tra Genova e Masone

agenzia

Vigili del fuoco in azione, al momento non risultano feriti

GENOVA, 17 LUG – Traffico bloccato lungo l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio con l’A10 Genova-Ventimiglia e Masone in entrambe le direzioni a causa della motrice di un camion che ha preso fuoco in galleria in direzione nord. Lo comunica Autostrade per l’Italia segnalando diversi chilometri di coda. L’intervento dei vigili del fuoco è in corso e al momento non risultano persone coinvolte né feriti. Nei giorni scorsi un pullman granturismo ha preso fuoco lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno nella galleria ‘Monte Quezzi’ provocando disagi al traffico e la chiusura temporanea della tratta.

