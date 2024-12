«Casaleggio non prese soldi dal Venezuela, era una fake news», confermata la condanna al giornale spagnolo

il caso

E’ definitiva la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado e sulla quale non è stato presentato ricorso in cassazione che dava ragione a Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5Stelle Gianroberto, il quale aveva denunciato l’articolo “El chavismo financiò el Movimiento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia”, apparso sul quotidiano spagnolo Abc il 15 giugno 2020 e nel quale veniva addirittura indicata la consegna, attraverso il console venezuelano a Milano, di “una valigia contenente 3,5 milioni di euro, (la quale) sarebbe stata inviata dai fondi segreti del Venezuela, su autorizzazione del cancelliere Nicolás Maduro, a Gianroberto Casaleggio“.

I giudici hanno accertato “la natura diffamatoria dell’onore e della reputazione di Gianroberto Casaleggio” per la notizia pubblicata su Abc.es, la quale non solo non risulta essere vera, ma rappresenta “un fatto gravissimo addebitato a una persona defunta e non in grado di difendersi”.