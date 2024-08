Casi di peste suina in Italia: focolai in cinque regioni

Verifiche

Un nuovo allarme è scattato il 26 luglio con la scoperta di focolai in allevamenti di suini

Cinque regioni devono fare i conti ancora con focolai di peste suina: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna a cui si sono aggiunte Liguria e Toscana. Nonostante la lotta alla malattia negli ultimi due anni in Italia si sia intensificata con abbattimenti, l’ampliamento della stagione della caccia, la costruzione di trappole e barriere e maggiori fondi messi a disposizione dalle Regioni, un nuovo allarme è scattato 26 luglio con la scoperta di focolai anche in allevamenti di suini.

In LOMBARDIA, dove vengono allevati 4,4 milioni di capi, pari al 47% del totale nazionale, nelle ultime due settimane sono stati individuati otto focolai, due nel milanese e sei nella provincia di Pavia con il coinvolgimento di 19.179 suini. Dal 2021 in Lombardia sono stati soppressi 46mila cinghiali.

In EMILIA-ROMAGNA si è verificato un unico focolaio in un allevamento di maiali del Piacentino, dove sono stati abbattuti circa 750 animali. Tra le opere finanziate dalla Regione, recinzioni, zone filtro, celle frigorifere.In PIEMONTE fino ad oggi sono stati abbattuti 71.437 cinghiali. Su 2.500 animali testati fino al 4 agosto i positivi sono 101. A maggio 2024 la Giunta regionale ha approvato il Piano di interventi urgenti. Fino al 26 luglio, quando un’infezione è stata registrata a Trecate (Novara) non si era verificato nessun caso. In 5 allevamenti di suini nella zona rossa della provincia di Alessandria erano stati comunque abbattuti 6.450 animali sani perché provenienti da una zona a rischio. A seguito del focolaio di Trecate sono stati abbattute 850 scrofe e 6.500 capi da svezzamento.

In LIGURIA accertati tre nuovi casi, tutti in provincia di Genova, una a Genova (258 casi totali), uno a Lumarzo (22), uno a Serra Riccò (24), per un totale che raggiunge i 1.007 casi. Rimangono stabili a 157 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività. In Liguria sono stati abbattuti circa 900 capi.

In TOSCANA i casi risultano 5 e riguardano esclusivamente i cinghiali, tutti in un’area boschiva e tutti nel comune montano di Zeri (Massa Carrara). Dal 1 gennaio ad oggi sono stati analizzati 249 cinghiali e 163 suini.Nel LAZIO la peste suina ha provocato danni per circa 13 milioni e sono stati abbattuti, tra il 2022 e il 2024 circa 30mila capi. Anche la Regione ha approvato un piano autorizzando, tra l’altro, gli operatori agli abbattimenti.In PUGLIA sono 37 i cinghiali catturati negli ultimi 30 giorni in quattro aree dove sono state installate gabbie ed oggi non ci sono casi. Presto un piano per contenere i cinghiali.In SICILIA non ci sono segnalazioni di casi, anche se si stanno intensificando i controlli sugli allevamenti anche per la Trichinella, malattia dei maiali che rischia di essere presente nei suini selvatici e nei cinghiali ed è trasmissibile alle persone che mangiano cruda la carne dell’animale infetto. Nei casi più gravi può provocare la morte per la paralisi del diaframma.