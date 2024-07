Cogne isolata, il 21 luglio la discesa delle 500 auto bloccate

agenzia

Testolin (Vda), 'presto la data di riapertura all'utenza'

AOSTA, 12 LUG – “Domenica 21 luglio è programmata la discesa delle circa 500 auto o mezzi presenti a Cogne e la risalita di quelle che non hanno potuto raggiungere la cittadina ai piedi del Gran Paradiso”. Così il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin. Dopo l’alluvione del 29 giugno scorso, l’unica strada che porta a Cogne è stata danneggiata e la località è isolata. Nei giorni seguenti le persone che avevano necessità di rientrare a valle, turisti compresi, sono state evacuate in elicottero, lasciando in paese i propri veicoli. “Il 15 luglio potremo dare informazioni attendibili sui tempi della riapertura della strada all’utenza”.

