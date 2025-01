Con l’intelligenza artificiale crea foto di nudo false di prof e compagne di scuola: studente sospeso a Roma

la storia

La vicenda è anche oggetto di una inchiesta della magistratura: è polemica

Ha confezionato, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, foto di nudo false con il viso di compagne di scuola e di un’insegnante. Per questo uno studente dell’ultimo anno del liceo Newton di Roma, come riportato da La Repubblica, è stato sospeso e denunciato. Il ragazzo avrebbe realizzato il ritratti falsi utilizzando una chatbot di una nota piattaforma social russa. Oltre all’esposto presentato dalla scuola, il maturando è stato quindi raggiunto da procedimento disciplinare. Una sospensione di 15 giorni.

«C’è una denuncia penale e non voglio dire nulla. Abbiamo preso la situazione in considerazione da tutti i punti di vista, per recare meno danno possibile alle persone coinvolte. E questo proprio per la delicatezza della situazione». Così Cinzia Giacomobono, la preside del liceo Newton di Roma dove uno studente è stato sospeso e denunciato per avere creato fase foto di nudo coni volti di una prof e di alcune compagne.