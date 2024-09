Confessa l’omicidio della madre durante la diretta di Pomeriggio 5: «Non riuscivo più a gestirla»

In tv

Lorenzo Carbone, 50 anni, ha risposto alle domande del giornalista Fabio Giuffrida, ammettendo il delitto

Lo cercavano da ieri pomeriggio con i droni, temendo che dopo aver ucciso l’anziana madre avesse deciso di togliersi la vita o potesse fare altri gesti gravi. Ma dopo 24 ore Lorenzo Carbone, 50 anni, è invece tornato a casa sua, a Spezzano di Fiorano Modenese, in piazza delle Rose. E davanti a casa è stato intercettato da un giornalista di Pomeriggio 5, Fabio Giuffrida. Tra le lacrime, l’uomo ha confessato l’omicidio e lo ha fatto in diretta televisiva. Poi il giornalista della trasmissione condotta da Myrta Merlino ha chiamato i carabinieri che lo hanno portato in caserma, dove è stato interrogato formalmente. Verrà preso un provvedimento cautelare a suo carico.

Rispondendo alle domande del giornalista, l’uomo ha ammesso di aver strangolato la madre ottantenne, Loretta Levrini. «Non ce la facevo più, non riuscivo a gestirla. Non so perché l’ho fatto», ha detto, visibilmente provato. «Ogni tanto mi faceva un pò arrabbiare – ha detto ancora – perché ripeteva sempre le cose».