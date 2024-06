Congresso Sim Marina, ‘non sottovalutare imbarchi ripetuti’

agenzia

Alla Spezia il primo congresso nazionale del sindacato militare

LA SPEZIA, 22 GIU – Si è tenuto alla Spezia il primo congresso nazionale del sindacato Sim Marina, 1.300 iscritti in tutta Italia tra i militari. Elettro segretario generale il maresciallo Warner Greco. “Vogliamo essere il collante tra lo Stato Maggiore Marina e gli equipaggi – spiega Greco -. La Marina Militare svolge un ruolo critico per il Paese nello scenario internazionale, con la dislocazione di molte unità in mari lontani e per questo pensiamo ci sia bisogno di attenzione al benessere del personale”. A inizio giugno la portaerei Cavour è salpata per essere schierata nell’Indo-Pacifico, mentre entro l’anno dovrebbe entrare in servizio il Trieste, portaelicotteri d’assalto anfibio attualmente in via di completamento da parte di Fincantieri. “In un contesto di sofferenza d’organico che riguarda tutte le forze armate, questo è un aspetto che per noi è particolarmente sentito viste le tante unità entrate in servizio con la Legge Navale – sottolinea Greco -. Penso alle Fremm, ai pattugliatori polivalenti d’altura, al Vulcano e prossimamente al Trieste. Il fenomeno degli imbarchi ripetuti non va sottovalutato”.

