Criptovalute, buco da 66 milioni: arrestati i vertici della The Rock Trading a Milano

gdf

Le ipotesi di reato sono bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale

Sono stati arrestati questa mattina dalla guardia di finanza di Milano gli amministratori della società The Rock Trading (Trt), operatore italiano controllato dalla holding Digital Rock, specializzato in servizi relativi alla compravendita e alla conversione di criptovalute e gestione di portafogli digitali per conto di terzi.

Le ipotesi di reato sono bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale. L’indagine della procura di Milano è partita da una serie di segnalazioni di operazioni sospette e da oltre 700 querele presentate dai clienti che, quando nel 2023 l’operatività della piattaforma di exchange è stata interrotta, non si sono più visti restituire le somme investite.