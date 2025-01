Danni e disagi per il vento forte sul Tirreno cosentino

agenzia

Alberi abbattuti a Paola e Santa Maria del Cedro, nessun ferito

SCALEA, 14 GEN – Raffiche di vento fino a 50 chilometri orari stanno provocando danni e disagi sul Tirreno cosentino. Il maltempo che interessa l’area tirrenica della provincia di Cosenza oltre ad aveve mandato in panne la circolazione ferroviaria, sospesa da questa notte, sta creando danni e disagi in tutta la zona. Nella stazione ferroviaria di Scalea decine di viaggiatori attendono i servizi sostitutivi per i treni cancellati o che hanno accumulato forti ritardi. Fino a 390 minuti nel caso della linea Alta Velocità per Bolzano. A supporto dei viaggiatori bloccati in stazione sono giunti alcuni volontari di associazioni del terzo settore. Anas ha disposto una nuova chiusura del traffico sulla statale 18 Tirrena Inferiore a San Nicola Arcella, in corrispondenza del ponte su località Canal Grande. Le deviazioni sono segnalate sul luogo. In diversi comuni del territorio si sono registrate cadute di alberi a causa del vento e, in alcuni casi, è stato necessario l’intervento di operai comunali per rimuovere esemplari resi pericolanti. A Paola, nella notte, un pino si è abbattuto sulla scalinata dell’ingresso all’ospedale San Francesco. Nessuna persona è rimasta ferita. Altri alberi sono caduti lungo le vie del paese. Anche a Santa Maria del Cedro, sull’Alto Tirreno cosentino, si sono verificate cadute di piante per gli stessi motivi. In molti dei comuni del territorio, già ieri i sindaci hanno prorogato le ordinanze di chiusura delle scuole emesse il giorno precedente.

