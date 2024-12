Domani il giorno della sentenza per Turetta, chiesto l’ergastolo

agenzia

Ultima udienza, contro-deduzioni poi Corte in camera consiglio

VENEZIA, 02 DIC – E’ arrivato il momento della verità per Filippo Turetta, il 23enne reo confesso del femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023. Domani, con inizio alle 9.30 nell’aula della Corte d’Assise di Venezia si terrà l’ultima udienza del processo-lampo che ha visto il giovane alla sbarra, con accuse – omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà, dal rapporto affettivo e dallo stalking – che potrebbero portarlo all’ergastolo. Nell’ultima udienza, il 26 novembre, il difensore dell’imputato, Giovanni Caruso, ha cercato di smontare proprio le tesi del pm sul riconoscimento delle aggravanti, con l’intento di evitare l’ergastolo a Turetta. Domani si inizierà con le contro-repliche delle parti, dopodichè la Corte si riunirà in Camera di Consiglio per deliberare. La sentenza potrebbe arrivare nel pomeriggio.

