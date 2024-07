Donna scomparsa in Sardegna, il marito fermato per omicidio

agenzia

Indagini dei carabinieri della Compagnia di Iglesias

CAGLIARI, 08 LUG – Una donna di 42 anni scomparsa da diverse settimane da un centro dell’hinterland di Cagliari, le ricerche, le indagini e le dichiarazioni non convincenti del marito, un uomo di 43 anni fermato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Sono questi gli elementi su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Iglesias per chiarire quello che al momento appare come l’ennesimo femmicidio. L’uomo è attualmente in carcere: in queste ore dovrebbe tenersi l’udienza di convalida del fermo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA