Dopo 751 anni niente concorso alla ‘Sagra dei Osei’ per protesta

agenzia

Decisione degli allevatori dopo sequestri di volatili

SACILE, 01 SET – Per la prima volta in 751 anni di “Sagra dei Osei” a Sacile (Pordenone), gli allevatori stamani non hanno aperto le gabbie degli uccelli impedendo l’avvio del concorso canoro più antico d’Italia. La decisione è stata assunta come forma di protesta per i sequestri di volatili sempre più diffusi, da parte delle forze dell’ordine, in numerose manifestazioni ornitologiche e di settore. La sessantina di allevatori, giunti da tutta Italia, che ha promosso lo sciopero ha spiegato di non voler partecipare al concorso “perché siamo stanchi di essere trattati come criminali nei controlli durante le fiere”. “Un segnale forte a livello nazionale – ha commentato Lorena Bin, presidente della Pro Sacile, che ha solidarizzato con i manifestanti – e speriamo che possa servire”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA