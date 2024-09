Fedriga, si rafforza la collaborazione tra Fvg e la Virginia

agenzia

'Imprese Usa in visita sul territorio per conoscere stakeholder'

TRIESTE, 23 SET – “La collaborazione nata lo scorso anno tra Friuli Venezia Giulia e Virginia Small Business Development Center (Va Sbdc) si sta rafforzando sempre di più e continuerà a farlo. Il costante rapporto istituzionale avviato in questi mesi ha creato la possibilità di sviluppare investimenti reciproci, ovvero di imprese del Friuli Venezia Giulia nello Stato americano e di loro realtà nella nostra regione. Oggi è presente nel nostro territorio una delegazione composta da 6 realtà americane coordinata dal Va Sbdc, organizzazione statunitense che supporta le piccole e medie imprese dello Stato della Virginia nei loro progetti di espansione. La Regione, attraverso la sua agenzia dedicata all’attrazione di imprese Select Fvg, farà loro conoscere gli stakeholder del Friuli Venezia Giulia per i rispettivi ambiti d’interesse con l’obiettivo di favorire collaborazioni e partnership economiche”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine del business meeting, organizzato a Trieste. All’incontro hanno preso parte la delegazione della Virginia guidata da Va Sbdc e composta da 5 imprese e dalla municipalità di Fairfax, il console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Douglass Benning e i rappresentanti delle categorie economiche, dei cluster, del sistema della ricerca e delle università, nonché dei Consorzi di sviluppo industriale del Friuli Venezia Giulia. “Essendo un rilevante snodo commerciale, con uno degli scali portuali più importanti d’America, la Virginia può essere un partner strategico per la nostra regione per accedere all’intero mercato statunitense – ha rimarcato il governatore -. Inoltre, è un territorio che, come il nostro, oltre a essere un hub logistico ha investito molto sulla ricerca e l’innovazione e sono convinto che questi punti comuni possano essere la base per creare nuove opportunità di crescita per le nostre imprese”.

