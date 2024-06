Fine settimana con temporali al Nord e ancora afa al Sud

Meteo

Fine settimana si annuncia con un’Italia divisa fra nuovi temporali in arrivo sulle regioni settentrionali, a causa di una perturbazione in arrivo dalle isole britanniche, e un Sud in cui continua a dominare il caldo a causa dell’influenza dell’anticiclone africano. Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it. Il peggioramento su tutte le regioni del Nord è atteso entro domenica mattina “con violenti nubifragi, colpi di vento e possibili grandinate”. Al Centro un peggioramento più marcato è atteso tra domenica e lunedì, mentre al Sud si prevede caldo.