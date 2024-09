Firmato decreto, il Mose da oggi si alza a 110 centimetri

agenzia

Operative le nuove procedure per le dighe mobili di Venezia

VENEZIA, 24 SET – E’ stato pubblicato il decreto provveditoriale che fissa ufficialmente l’entrata in funzione del Mose di Venezia con una soglia di marea a 110 centimetri. Lo comunica oggi il Commissario straordinario per il sistema, Elisabetta Spitz. Tutte le squadre che operano alle bocche di porto sono state formate sulle nuove procedure che da oggi sono operative. La quota di 110 centimetri è stata stabilita dal Comitatone istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipano tutti gli enti interessati. Intanto prosegue la manutenzione delle dighe mobili nella bocca di Lido-Treporti. Ieri è stata sganciata la quarta paratoia che da oggi è a Marghera per la manutenzione. La settimana prossima sarà sostituita con la seconda paratoia, proveniente da Fincantieri. Sono così tornate in sede le due paratoie che hanno ricevuto una manutenzione “prototipale”, utile a mettere a punto il sistema più idoneo per la pulizia della barriera.

