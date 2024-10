G7 Salute: Acquaroli, Marche oggi capitale della sanità mondiale

agenzia

Presidente Regione, "Da noi per affrontare le sfide del futuro"

ANCONA, 10 OTT – “Ancona e le Marche oggi sono la Capitale della sanità mondiale con tanti ospiti di caratura internazionale che si sono ritrovati da noi per affrontare le sfide del futuro. E’ un grande orgoglio e una grande responsabilità”. Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a margine dell’apertura del G7 ad Ancona a cui è presente anche il sindaco Daniele Silvetti. La sanità delle Marche è un modello da imitare, ha rilevato: “Nonostante tutte le criticità post Covid e le difficoltà di questo momento che dipendono da tante variabili e non tutte riconducibili al nostro operato, – ha osservato Acquaroli – la nostra sanità ha risultati importanti: il rispetto dei Lea, è tra le regioni benchmark, e nelle Marche per due anni consecutivi abbiamo avuto il miglior ospedale pubblico, siamo una delle regioni più longeve d’Europa”. Ieri la cena di gala dei delegati del G7 a Numana, “un momento bello perché abbiamo accolto questi ospiti in una delle location più belle delle Marche, un’occasione per promuovere le Marche”.

