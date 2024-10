Grandi (Unhcr), ‘monitoreremo con trasparenza centri in Albania’

agenzia

'Governo ci ha chiesto di verificare se siano conformi a diritto

MIRABELLA ECLANO, 04 OTT – “Siamo pronti a monitorare con trasparenza ed assoluta indipendenza i centri per migranti” che l’Italia si appresta ad aprire in Albania. Lo ha assicurato l’Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, giunto a Mirabella Eclano (Avellino) per partecipare alla sessione finale della riunione del G7 Interni. Da più parti sono state sollevate critiche sul rischio di violazioni dei diritti per i richiedenti asilo trattenuti in un Paese terzo. “Credo che il governo – ha replicato Grandi – ci abbia chiesto di svolgere questa funzione di monitoraggio proprio per questo motivo. Del resto – ha aggiunto – segnalo che questa è una funzione prevista dalla Convenzione per i rifugiati all’articolo 35 che prevede il ruolo di supervisione dell’Alto commissario per i rifugiati sull’applicazione della Convenzione stessa. E l’Italia, che l’ha firmata, deve attenersi alle sue norme”. “Il governo – ha proseguito l’Alto commissario – ci ha chiesto di verificare che questa operazione albanese sia conforme al diritto internazionale. Potrò dire se sarà conforme o no quando l’operazione avrà luogo e svolgeremo questo ruolo, con fondi propri dell’Alto commissariato, in assoluta indipendenza e trasparenza. Lo abbiamo detto anche al governo. Le modalità di svolgimento di questo ruolo di monitoraggio le stiamo discutendo in questo momento”.

