Grave boscaiolo di 23 anni colpito alla testa da una pianta

agenzia

L'infortunio sul lavoro in provincia di Bergamo

BERGAMO, 18 GIU – Un boscaiolo di 23 anni è rimasto gravemente ferito, stamattina nei boschi sopra Valgoglio, in provincia di Bergamo, colpito alla testa da una pianta durante un taglio. L’incidente sul lavoro è avvenuto alle 10 in una zona molto impervia, tanto che il 118 ha dovuto inviare l’elisoccorso. In zona si sono portati anche gli operatori del Soccorso alpino arrivati da Valbondione. Per ricostruire l’accaduto sono in corso le verifiche dei carabinieri di Clusone. Il ferito ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

