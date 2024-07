Gravissimo operaio colpito dalla sponda di un camion

agenzia

E' accaduto oggi in un'azienda in zona industriale Trieste

TRIESTE, 15 LUG – Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nell’area di una ditta della zona industriale, in via Caboto. Come precisa l’emittente televisiva Tele4, l’uomo mentre scaricando un camion sarebbe stato colpito violentemente dalla sponda dello stesso automezzo. Nell’urto ha subito un violento trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, che lo hanno intubato e stabilizzato sul posto. Successivamente lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

