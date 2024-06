Guasto agli impianti, in tilt la circolazione treni a Milano

agenzia

Ritardi fino a 140 minuti e cancellazioni

MILANO, 10 GIU – Da mezzogiorno la circolazione dei treni è fortemente rallentata nel nodo di Milano a causa di un guasto agli impianti con cancellazioni e ritardi che superano anche le tre ore. Molti treni hanno l’indicazione ritardo senza la quantificazione sul tabellone in stazione. Segna un ritardo di 120 minuti l’intercity per Livorno e 140 il regionale per Torino Porta Nuova delle 12:45. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la circolazione.

