Il Papa, ‘sempre più concreta la minaccia di guerra mondiale’

agenzia

Discorso al corpo diplomatico, 'serve diplomazia della speranza'

ROMA, 09 GEN – “Di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più ‘scomodi’ o che non si riterrebbero legittimati a negoziare. È questa l’unica via per spezzare le catene di odio e vendetta che imprigionano e per disinnescare gli ordigni dell’egoismo, dell’orgoglio e della superbia umana, che sono la radice di ogni volontà belligerante che distrugge”. Lo afferma il Papa nel discorso al corpo diplomatico (letto da un suo collaboratore a causa del suo raffreddore) sottolineando che serve “una diplomazia della speranza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA