Ilaria Salis è libera, può tornare in Italia

Probabilmente rientrerà entro lunedì 17 giugno giorno del suo 40esimo compleanno

Ilaria Salis ora può tornare in Italia e, presumibilmente, rientrerà entro lunedì 17 giugno giorno del suo 40esimo compleanno. La sua famiglia aveva già comprato i biglietti per raggiungerla per festeggiare lunedì il suo 40/o compleanno a Budapest ma ora Salis potrà festeggiarlo in Italia.

«Facciamo i festeggiamenti del suocompleanno a casa, vado a prenderla e me la porto a casa io”:così Roberto Salis ha commentato la notizia della liberazione di sua figlia Ilaria, che potrà tornare in Italia dopo 16 mesi di detenzione in Ungheria. “Sono molto contento – ha aggiunto – sto cercando di organizzare il rientro il più velocemente possibile. Ho lavorato in sordina ma non ci aspettavamo che venisse liberata già oggi. E invece mi ha chiamato l’avvocato Magyar per dirmi che la polizia stavaandando a liberarla. E ora vado a prenderla».