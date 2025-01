Imprenditore 55enne cade da 6 metri e muore nella Bergamasca

agenzia

Precipitato dalle benne di un muletto a Clusone

BERGAMO, 07 GEN – Infortunio sul lavoro mortale questa mattina a Clusone, in provincia di Bergamo: un imprenditore edile di 55 anni è morto cadendo dalle benne di un muletto utilizzato – come ricostruito dai carabinieri – per raggiungere una parete di muro che stava pulendo nel cortile di una ditta di via Abricci. L’uomo, che abitava a Clusone ed era titolare di una ditta di pavimentazioni stradali, ha fatto un volo di circa 6 metri. I soccorsi del 118 sono stati vani. Sul posto i carabinieri e Ats per i rilievi.

