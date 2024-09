La cantante Sabrina Salerno rivela: «Ho un tumore al seno, oggi sarò operata»

Italia

Un post su Instagrama della showgirl: «Prevenzione e diagnosi precoce possono salvarci la vita»

Sabrina Salerno ha scoperto di avere un tumore al seno. Ad annunciarlo è proprio la showgirl che, dai canali social, posta una sua foto dall’ospedale Cà Foncello di Treviso dove oggi verrà sottoposta ad un intervento chirurgico. “Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”, scrive la Salerno.

