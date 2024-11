Libeccio a 150 km/h,onde 8 metri e pioggia,disagi in Toscana

agenzia

Stop traghetti Elba e Capraia, fermi treni linea Faentina

FIRENZE, 22 NOV – E’ stata una notte di interventi quella appena trascorsa in più province toscane a causa del maltempo, con raffiche di Libeccio fino a 150km/h in Mugello (Firenze) e fino a 63 nodi sulla costa livornese, e onde a Gorgona di 8 metri e di 6 all’Elba. Strade allagate a causa della pioggia nel Pistoiese, tra le aree più colpite e dove si sono registrati anche black out, e apertura del sistema della casse di espansione per la piena dell’Ombrone Pistoiese, che a Poggio a Caiano (Prato) ha raggiunto quasi 6 metri. Tanti gli interventi per alberi e rami caduti a causa del vento che ha scoperchiato anche due stabili in provincia di Lucca, a Montecarlo e Borgo a Mozzano, con 22 evacuati. Interventi anche in Casentino. Stop per il vento ai traghetti per l’Elba (partito solo uno da Piombino stamani alle 5:30) e Capraia, rallentata in generale l’operatività del porto di Livorno. Stop anche alla linea ferroviaria Faentina: nel tratto romagnolo, tra Marradi e Faenza, per l’attivazione già da ieri e tuttora in vigore, del sistema d’allarme Sanf per possibili movimenti franosi, tra Vaglia e Borgo San Lorenzo per circa due ore stamani dalle 6 alle 8:15 per rami caduti in prossimità dei binari: ritardi fino a 60 minuti per 4 Regionali, 9 treni limitati e 3 cancellati.

