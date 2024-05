Maltempo: a Monza domani chiuse le scuole vicine al Lambro

agenzia

Decisione del Comune, il fiume ancora oltre la soglia di guardia

MONZA, 15 MAG – A causa del livello idrometrico del fiume Lambro che a Monza risulta ancora superiore al limite di guardia (due metri), il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha stabilito che domani, 16 maggio, resteranno chiusi gli istituti vicino al fiume. Nel dettaglio il Nido Centro, la scuola dell’infanzia Umberto I, la scuola primaria De Amicis, la scuola secondaria di primo grado Confalonieri, l’Istituto Preziosissimo Sangue, e il Centro Nei. Tutte le altre scuole di ogni ordine e grado restano aperte. Restano inoltre interrotte al traffico alcune arterie cittadine. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti di non avvicinarsi ai corsi d’acqua per non incorrere in inutili situazioni di pericolo.

