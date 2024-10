Maltempo, a Vicenza il Bacchiglione supera il livello di guardia

agenzia

Allagamenti in diversi punti della città

VICENZA, 18 OTT – A Vicenza rimane alta l’allerta a causa dell’ondata di maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata il Bacchiglione ha superato a Ponte degli Angeli il livello di guardia posto a 4.50 metri, anche se la piena, con un livello superiore ai 5 metri, è attesa per il pomeriggio, a causa delle forti precipitazioni attualmente in atto in montagna e nell’area Pedemontana. Minore preoccupazione desta per il momento il Retrone che in località Sant’Agostino ha raggiunto i 2.70 metri. Il Comune segnala allagamenti in diversi punti della città, tra cui nella frazione Settecà, mentre nella zona del nuovo palazzo di giustizia sono pronte ad entrare in azione le idrovore. In località Debba è stato chiuso in via precauzionale il ponte, vietando così il passaggio pedonale e ciclabile. L’innalzamento dei fiumi porterà molto probabilmente all’apertura di buona parte dei bacini di laminazione della provincia: il primo ad entrare in funzione, verso le 9 di questa mattina, è stato quello di Isola Vicentina.

