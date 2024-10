Maltempo: allerta arancione in Fvg, Regione in preallarme

agenzia

Piogge e mareggiate. Decreto allerta squadre Protezione civile

TRIESTE, 07 OTT – Piogge moderate o abbondanti su bassa pianura e costa, intense dalla media pianura ai monti, molto intense su Prealpi, Prealpi Carniche e Piancavallo. Possibili temporali, specie verso sera e nella notte al passaggio del fronte. Le piogge più consistenti e diffuse si avranno dal tardo pomeriggio-sera. Sulla costa soffierà Scirocco moderato, anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, possibili mareggiate sulle coste esposte. Sono le previsioni meteorologiche diffuse oggi dalla Protezione civile che indicano una allerta arancione a partire da domani pomeriggio e per le quali la Regione Fvg ha dichiarato stato di preallarme per domani e mercoledì 9 ottobre. Sono state allertate le squadre della Protezione civile Fvg sul territorio, pronte a intervenire in caso di emergenza. “Data la situazione si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non sottovalutare gli eventi atmosferici dei prossimi giorni”, ha scritto in una nota l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Nella notte tra domani e dopodomani temporaneamente soffierà Libeccio poi in attenuazione. Vento forte da sud anche in quota. Mercoledì 9 ottobre, invece, è previsto in mattinata un relativo miglioramento con qualche rovescio o temporale sparso e Libeccio moderato in attenuazione. Riccardi, che ha firmato il decreto d’intesa con il Governatore Massimiliano Fedriga, ha parlato di “una decisione assunta a tutela dell’incolumità dei cittadini per consentire al sistema della Protezione civile di attivare volontari e mezzi a disposizione ne caso dovessero verificarsi situazioni d’emergenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA