Marco Nosotti colpito da un grave lutto: è morta Silvia, la moglie del giornalista Sky

il caso

Erano sposati da 28 anni

Un grave lutto ha colpito Marco Nosotti. In nottata è infatti morta Silvia, la moglie del giornalista di Sky. Erano sposati da 28 anni. Silvia era malata da tempo. Nosotti, che stava seguendo la Nazionale agli Europei in Germania, era tornato in Italia domenica scorsa per starle vicino visto anche l’aggravamento della situazione. La notizia è arrivata pochi minuti dopo la sconfitta degli azzurri contro la Spagna. «Ciao mamma, manchi già», ha scritto il figlio Giulio sui social dedicandole la canzone “Live forever” degli Oasis.

