Meteo, notte di San Lorenzo come ai tropici: minime mai sotto i 20°

Clima

Quest’anno la Notte di San Lorenzo sarà una notte tropicale, anzi quasi super tropicale. A dirlo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo cui le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura. Addirittura, in alcune città di pianura la temperatura minima non scenderà sotto i 27-28°C sfiorando il limite termico di una ‘notte super tropicalè (quando la minima è superiore o uguale a 30°C). Tutto questo calore notturno, spiega l’esperto, «sarà la conseguenza di pomeriggi roventi con 36-39°C, ma anche dalla temperatura del mare decisamente sopra la media: le acque calde incidono maggiormente lungo le coste, ma in parte anche sulle zone interne, durante la notte». Mari tropicali e notti tropicali, dunque, lungo le coste, laddove si registrano minime fino a 27°C ed oltre, fino a sfiorare i 30°C di notte.