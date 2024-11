Ministre Bernini e Begovic rafforzata collaborazione scientifica

agenzia

A Trieste secondo forum Italia-Serbia

TRIESTE, 28 NOV – Si rafforza la collaborazione scientifica tra Italia e Serbia. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e la ministra serba della Scienza, dello Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione, Jelena Begović, hanno inaugurato in Area Science Park il secondo Forum Scientifico tra i due Paesi, cui partecipano oltre 100 ricercatori italiani e serbi. Al termine di un incontro bilaterale, Bernini e Begovic hanno firmato una dichiarazione congiunta nella quale si conferma “l’importanza della cooperazione nei settori della ricerca e dell’innovazione, sulla base del MoU firmato a Belgrado nel 2023, e la promozione della mobilità dei ricercatori, il supporto a programmi congiunti di ricerca, e eventi scientifici bilaterali”. Nel documento è stato evidenziato, inoltre, il grande successo del primo bando su progetti di ricerca congiunti focalizzati ai seguenti settori: High Performance Computing e Big Data, Intelligenza Artificiale, Tecnologie agroalimentari ed Economia Sostenibile. Le oltre 80 domande ricevute sono in corso di valutazione e i progetti prescelti verranno co-finanziati dai due Paesi (per un totale di 2 milioni di euro) a inizio 2025.

