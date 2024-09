Morta turista colpita alla testa da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli

OMICIDIO COLPOSO

E’ morta, in seguito alle gravi ferite riportate Chiara Jaconis, la turista 30enne, originaria di Padova, colpita domenica pomeriggio alla testa da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli. La donna si trovava ricoverata all’Ospedale del Mare, dov’era stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico. La turista era nel capoluogo campano con il suo fidanzato. L’incidente si è verificato in via Sant’Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli. La coppia si stava concedendo le ultime ore di relax, prima di tornare a casa con un volo in programma domenica dall’aeroporto di Capodichino. Sull’episodio indaga la polizia.