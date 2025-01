Morto a tre 3 anni a Bolzano: indagato uno dei genitori

Il caso

Era in casa il 26 dicembre quando il piccolo è stato soccorso, La svolta dopo l’autopsia

Uno dei due genitori del bimbo di tre anni morto il 26 dicembre scorso è stato iscritto nelregistro degli indagati: si trovava in casa quando il bimbo è stato soccorso pe essere trasferito in ospedale. L’iscrizione si è resa necessaria anche per disporre l’autopsia. L’ipotesi investigativa – come detto – è quella di un omicidio volontario in presenza di maltrattamenti. L’accertamento autoptico si èsvolto il 30 dicembre presso l’ospedale di Bolzano.