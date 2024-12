Neve in Molise, allerta gialla della Protezione civile

agenzia

Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore

CAMPOBASSO, 23 DIC – Temperature in diminuzione e neve in Molise dalle prime ore della giornata con fiocchi a Campobasso. La perturbazione interesserà la regione anche per la giornata di martedì 24 dicembre e porterà con nevicate a quote collinari. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per oggi e le successive 24-30 ore. Previste nevicate al di sopra dei 700-900 metri in ulteriore abbassamento fino a quote di bassa collina, pioggia ad altezze meno elevate. Le temperature, soprattutto nei valori serali, saranno in sensibile diminuzione, i venti forti con rinforzi di burrasca lungo la fascia costiera, il mare da molto mosso ad agitato.

