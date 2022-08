Khaby Lame, il "re" di Tik Tok ora è cittadino italiano

TORINO - Il "'re" di TikTok, con oltre 148 milioni di follower, in due anni diventato popolare in tutto il mondo con i suoi video comici in cui si esprime a gesti, ora è diventato cittadino italiano. Dopo più di vent'anni trascorsi in Italia, dove è arrivato con la famiglia, quando aveva un anno, Khabane Serigne Lame, conosciuto sui social come Khaby Lame, ha acquisito i diritti concessi a tutti gli italiani. Oggi nel municipio di Chivasso (Torino), città in cui vive e in cui, nel 2020, ha iniziato a girare le sue celebri clip mute, il ragazzo nato a Dakar ha prestato giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Al tiktoker più seguito al mondo è stata notificata copia del decreto del Presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana lo scorso 8 giugno. Inoltre è stato stato omaggiato dall’amministrazione comunale chivassese di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, oltre alla spilla della Città di Chivasso. Visibilmente emozionato, Khaby Lame non ha rinnegato le sue origini nel quartiere popolare di via Togliatti, tanto che a fargli compagnia, nel corso della cerimonia di questa mattina, c'era un suo amico d’infanzia dello stesso rione. «Mi sentivo italiano anche prima di oggi, come tutti gli altri - ha detto Khaby dopo la firma - avendo vissuto sempre qua. Firmare il giuramento è una grande responsabilità». Il mondo è cambiato, racconta l’influencer, da quando è arrivato tra le case popolari di Chivasso: «ma nel nostro nulla - ha aggiunto - eravamo felici. Giocavamo in cortile, eravamo sempre con il sorriso. Quello di oggi è un altro mondo a cui mi sto abituando pian piano». Il fenomeno Khaby Lame è esploso in piena pandemia grazie a una serie di filmati ironici, realizzati in casa, in cui si esprime solo a gesti, senza un linguaggio parlato. A giugno è diventato il tiktoker con più follower al mondo avendo scalzato il ballerino statunitense Charli D’Amelio, che ad oggi ha 145 milioni di seguaci.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA