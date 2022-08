Maltempo: crolla tetto, abitazione evacuata nel Cagliaritano

CAGLIARI, 12 AGO - Un'abitazione in via Sulcitana nel centro di Elmas (Città metropolitana di Cagliari) è stata completamente evacuata per il crollo del tetto e di parte degli elementi costruttivi a causa di infiltrazioni acqua dovuti al maltempo di ieri, Alcuni ambienti sono stati, infatti, completamente allagati. L'evacuazione è stata decisa dopo il sopralluogo di una delle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco che stanno ancora dando risposta a oltre 60 richieste di intervento dopo il nubifragio che ha interessato il Cagliaritano e la provincia del Sud Sardegna. Sul posto è intervenuto l'ufficiale di guardia dei Vigili del Fuoco in qualità di funzionario tecnico per effettuare il sopraluogo di stabilità della struttura, la Polizia Locale e la sindaco di Elmas Maria Laura Orrù che ha provveduto a una sistemazione provvisoria delle persone evacuate. "Nei prossimi giorni le tre persone che sono dovute restare fuori casa troveranno posto in una struttura ricettiva della città - spiega all'ANSA la prima cittadina - poi speriamo che possano iniziare subito i lavori di ripristino" Altri interventi sono in corso da parte dei vigili del fuoco anche a Capoterra (Cagliari) per il crollo di elementi costruttivi, verifiche di stabilità e per la messa in sicurezza su tetti e strutture. Proseguono poi i lavori di messa in sicurezza per la rimozione di parti pericolanti da tetti delle strutture, per il taglio di alberi abbattuti e pericolanti nel territorio provinciale da parte delle squadre VVF dei distaccamenti provinciali.

