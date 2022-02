Paura sul palco dell'Ariston, per un incidente in diretta tv. Durante l'esibizione di Cremonini, un cameraman che è stato ripreso mentre inciampava e cadeva per terra. L'attimo è stato pubblicato su Twitter in un video.

Cremonini che forse non si è accorto dell'accaduito ha proseguito la sua esibizione, nonostante il cameraman che manovrava la telecamera sia finito gambe all'aria sul palco dell'Ariston in eurovisione.

