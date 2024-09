Nubifragio su Milano, scantinati allagati e persone intrappolate nelle auto

MALTEMPO

Un nubifragio si sta abbattendo da stamane su Milano e la pioggia sta crescendo con il passare delle ore provocando allagamenti in diverse parti della città con disagi non solo alla circolazione.

A Milano nella notte tra le 5 e le 9 sono caduti 27 millimetri nella zona ovest, 18 millimetri a Rho, meno a est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello. I vigili del fuoco stanno intervenendo nel sottopasso Dionigi Bussola in viale Cassala dove si segnalano quattro vetture bloccate dall’allagamento. Sul posto le squadre del distaccamento di Abbiategrasso.

I Vigili del fuoco sono impegnati anche all’Istituto europeo di Design in via Pompeo Leoni dove si evidenziano allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato. Si stanno utilizzando in questa circostanza le idrovore per il drenaggio dell’acqua piovana.

Le Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate anche sottopassi dove diverse auto dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell’allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all’interno delle vetture. Nel complesso gli interventi fino ad ora effettuati sono una ventina ed altrettanti sono in coda in attesa di essere smaltiti. Si tratta di scantinati allagati ed alberi pericolanti.

Gli automobilisti rimasti bloccati nel sottopasso di viale Rubicone a Milano sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettive auto per l’acqua piovana infiltratasi negli abitacoli. Sul posto il nucleo Saf del soccorso acquatico che sta provvedendo a soccorrere gli automobilisti.