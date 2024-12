Padre Ramy a Fontana, speriamo in una giustizia ‘dritta’

agenzia

Proposto anche un centro di aggregazione in suo nome al Corvetto

MILANO, 05 DIC – “Crediamo nella Legge e speriamo di ottenere una giustizia ‘dritta’, che non venga deviata da una parte o dall’altra”. Lo ha detto il padre di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto in un incidente stradale a Milano durante un inseguimento con i Carabinieri, la cui morte ha suscitato proteste e vandalismi nel quartiere. Il padre e la madre di Ramy, uno zio, il presidente della Comunità islamica milanese e suo figlio sono stati ricevuti intorno alle 13. In una mezz’ora di colloquio cordiale “il presidente Fontana ha fatto le sue condoglianze ai genitori” che hanno ribadito la loro fiducia nelle istituzioni. Il padre e la madre hanno però anche detto che “certa stampa ha infangato il nome di Ramy descrivendolo come un poco di buono, e questo non doveva accadere”. Nel corso della conversazione è stato anche proposta la creazione di un’associazione o di un nuovo luogo di aggregazione in suo nome che operino nel quartiere.

