Insulti ai carabinieri sul palco durante un concerto, processo per il rapper Paky

il caso

Un anno fa a Latina. Denunciato per diffamazione dal sindacato dell'Arma

«Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un carabiniere pezzo di merda». Sarà processato per diffamazione aggravata ai danni dell’Arma il rapper Vincenzo Mattera, in arte Paky, originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, che il prossimo 18 dicembre 2025 dovrà difendersi davanti al tribunale del capoluogo di provincia del Lazio in composizione monocratica.

Una decisione che arriva a quasi un anno di distanza dalla sera del 24 agosto 2023 durante l’Explosive Festival, evento che aveva suscitato le prime polemiche già all’inizio della serata dato che uno dei due ospiti, il rapper Geolier, non si era presentato all’appuntamento, scatenando la rabbia di quanti avevano acquistato il biglietto per vederlo sul palco allestito nello stadio Domenico Francioni Di Latina.

L’altro artista, Paky, invece, si era esibito ma, tra una canzone e l’altra, aveva incitato il pubblico a saltare insultando i carabinieri, suscitando indignazione tra gli spettatori e, in particolare, tra i membri delle forze dell’ordine presenti per garantire la sicurezza dell’evento. Parole offensive filmate anche da numerosi telefonini, che in poco tempo avevano fatto il giro dei social e suscitato le reazioni del mondo politico. «Quanto accaduto è inaccettabile» aveva detto il sindaco di Latina Matilde Celentano, che aveva espresso «la massima solidarietà agli uomini e alle donne dell’Arma, prendendo nettamente le distanze dalle frasi pronunciate nei loro confronti».

«Quanto pronunciato dal cantante Paki è molto grave e non è in alcun modo giustificabile» le parole invece del senatore Nicola Calandrini: «Mentre Paki si esibiva, infatti, donne e uomini di diverse forze dell’ordine, erano attorno allo stadio per garantire la sicurezza di tutti, anche degli artisti che si stavano esibendo. Nessuna forma di denuncia, satira, critica, anche nei confronti dell’ordine costituito, può trasformarsi in un’offesa gratuita, diretta, insensata».