Piantedosi, quasi tutto pronto per il G7 a Mirabella Eclano

agenzia

Il ministro a Pietrastornina con i DonatoriNati

PIETRASTORNINA (AVELLINO), 23 AGO – “L’organizzazione del G7 a Mirabella Eclano sta procedendo bene: ci sono tutti i presupposti per offrire a tutti una bella cartolina dell’Irpinia insieme alla dimostrazione di essere capaci di ospitare un grande evento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Pietrastornina, in provincia di Avellino, dove DonatoriNati e PetraStrumilia hanno rinnovato questa mattina il consueto appuntamento estivo con la raccolta straordinaria di sangue e plasma. Il summit dei ministri dell’Interno si svolgerà dal 2 al 4 ottobre nella località della media Valle del Calore, sede di un importante parco archeologico di epoca romana. Piantedosi, giunto in mattinata a Piestornina, paese dove è nato suo padre, ha poi sottolineato l’importanza delle donazioni di sangue (lui stesso l’ha donato), di diffondere la cultura del dono e della sinergia tra istituzioni e volontariato. L’associazione DonatoriNati conta più di 6.000 volontari tra poliziotti e Vigili del Fuoco e annualmente circa 400 giovani neo assunti si avvicinano al mondo della donazione. Da inizio anno l’associazione ha organizzato circa 240 giornate di raccolta. In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante la disponibilità di sangue che puo essere garantita grazie alle donazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA