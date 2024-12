Ragazzo accoltellato mentre difendeva sue amiche a Genova

agenzia

Vittima ha ferite superficiali, si cerca aggressore fuggito

GENOVA, 07 DIC – Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato la notte scorsa nel quartiere di Certosa a Genova dopo una lite in strada. La lite è cominciata poco dopo le 5 del mattino quando due ragazzine hanno notato una loro coetanea strattonata e presa per i capelli da un ragazzo nordafricano, che lei ha raccontato essere il fidanzato. Lui però se l’è presa con le ragazzine, minacciandole con un coltello perché temeva avessero fatto un video con il cellulare. A questo punto altri ragazzi sono intervenuti a difendere le amiche e uno di loro è stato colpito con alcune coltellate superficiali alla testa e a un gluteo. La giovane vittima è stata ricoverata all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. L’aggressore è fuggito insieme alla fidanzata. Sul posto gli agenti delle volanti della polizia che hanno ricostruito i fatti sentendo tutti i testimoni. L’indagine per risalire e individuare l’aggressore è ora affidata alla squadra mobile.

