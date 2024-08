Ricercato per riduzione in schiavitù e tratta, arrestato 51enne

agenzia

L'uomo dormiva in scuola abbandonata, aveva con sè 14mila euro

BARI, 17 AGO – La Polizia ha arrestato un 51enne pluripregiudicato di origini bulgare sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione per i reati di riduzione, mantenimento in schiavitù, tratta e commercio di schiavi. Si nascondeva in una scuola abbandonata alla periferia di Castellaneta, in provincia di Taranto. All’alba gli investigatori lo hanno trovato mentre dormiva su una brandina senza materasso. Il suo furgone era parcheggiato all’esterno. Con sè aveva quattromila euro in banconote di vario taglio, quattro carte di debito intestate a due persone diverse, un bancomat, un assegno bancario di 200 euro, un telefono cellulare. Nel vano porta oggetti del furgone c’erano altri 10mila euro. L’uomo aveva anche una patente di guida con la propria foto ma intestata a un’altra persona a testimonianza del fatto – evidenzia la polizia – “che utilizzava, in base alle circostanze, più nominativi al fine di sottrarsi alla giustizia. Al successivo controllo in banca dati è emerso, infatti, che l’uomo aveva diversi alias”. Il 51enne, portato nel carcere di Taranto, è stato anche denunciato per ricettazione.

